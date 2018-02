IDOLES – saison 4 – épisode 16 : « Bëggum ñeex duma taxa dëppoo cin lu tàng »

« Dans « IDOLES » l’univers de la presse est un prétexte pour explorer l’humain. Il n’y a pas que des gens pourri d’un coté et de l’autre des méchants et corrompus, « La nature humaine est beaucoup plus complexe » comme l’écrivait feue Aminata Sophie Diéye (Ndéye Taxawalou) dans ce scénario. Toutes les personnes de cette série nous rappellent les gens que nous côtoyons chaque jour. Certains nous donnent l’impression de n’être que vertu et d’autre l’image du marginal ou de la trainée, mais lorsqu’on les fréquente, on découvre un autre monde parfois à l’opposé de nos convictions. »