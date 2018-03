IDOLES – saison 4 – épisode 23 : la bande annonce

GALSEN221 – Margot se réjouit auprès d’Abdoul de sa nouvelle position à West Info. Mademoiselle Seck interpelle Binta sur les déclarations de Margot qui se déclare directrice. Gnokhor fait son retour. Binta se lamente sur le sort de Malick qui se retrouve emprisonner pour avoir défié Abdoul. Adams vient à la rescousse de Néné, traumatisée par le passage de Chérif. Tout roule entre Penda et Goudiaby qui se charrient désormais. Adams et Chérif se rencontre et leur confrontation s’annonce explosive.

Galsen221.com