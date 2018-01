IDOLES – saison 4 – épisode 4 : « Raxass bopou golo yakh sabou la »

Titre de l’épisode : “Raxass bopou golo yakh sabou la”

(C’est gaspiller du savon que de laver la tête d’un singe)Raïssa retrouve sa soeur…

Astou face à un revenant à la recherche de ses 50 millions…Carole se fait bien comprendre par sa soeur Margot…

Malick amoureux…Nicky et Demba vont en moto…Mlle Seck et Tapha discutent de Grand et Petit Laye…

Néné réléchit à sa situation…Niox prépare une mission…Le couple Penda – Tonton Séne reprend en main la rédaction de WESTinfo…Cherif fait découvrir à Clara son nouveau quartier général…Laura, sa gérante, recrute sa nouvelle équipe, Carole fait sensation…Le directeur de la prison des femmes en cellule…