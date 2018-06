GALSEN221 – « Kooru Bidew » a fini par s’imposer comme un classique durant la période de Ramadan au Sénégal. Cette année, le sketch entame sa troisième saison sur le petit écran et il n’a rien perdu de l’intérêt que lui porte les internautes et les téléspectateurs. Une nouvelle fois, armée de son savoir-faire culinaire, Bidew fait face aux offensives de sa belle-mère (Badiène Un café avec) et sa belle-sœur (Daro Dinama Nekh), devant le regard impuissant de son époux Mass.