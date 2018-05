GALSEN221 – Makhpro Boy KL et Baye Mbaye ont franchi le cap en passant de la plateforme Youtube à la télévision. Il y a un an, l’oncle et son neveu se faisait connaître sur la toile à travers leurs vidéos humoristiques durant le mois de Ramadan. En une année, ils sont devenus des célébrités. Normal donc qu’il reprenne la même recette à l’occasion de ce mois béni, en voyant les choses en plus grand maintenant.