Vidéo: Badou de Pod et Marichou parle du danger qui guette Momo avec la fraternité

Le mot franc-maçonnerieN 1 désigne un ensemble d’espaces de sociabilité sélectifs, dont le recrutement des membres est fait par cooptationN 2 et pratique des rites initiatiques se référant à un secret maçonnique et à l’art de bâtir. Formée de phénomènes historiques et sociaux très divers, elle semble apparaître en 1598 en Écosse (Statuts Schaw), puis en Angleterre au xviie siècle. Elle se décrit, suivant les époques, les pays et les formes, comme une « association essentiellement philosophique et philanthropique », comme un « système de morale illustré par des symboles » ou comme un « ordre initiatique ». Organisée en obédiences depuis 1717 à Londres, la franc-maçonnerie dite « spéculative » — c’est-à-dire philosophique — fait référence aux Anciens devoirs de la « maçonnerie » dite « opérative » anglaise formée par les corporations de bâtisseurs. Elle puise ses sources dans un ensemble de textes fondateurs rédigés entre les xive et xviiie siècles.

Les francs-maçons se réunissent dans des temples où les réunions, appelées tenues, se déroulent selon le rituel adopté par l’atelier, le rite ou l’obédience. Les maçons portent un tablier et des gants blancs, les officiers sont en outre munis d’objets symboliques (maillet, glaive…). – wikipedia –