Record : « Nafi » s’installe déjà aux côtés de « Pod et Marichou » et vise le sommet

GALSEN221 – Marodi a véritablement réussi son pari en lançant la série « Nafi ». Alors que nombreuses ont été les personnes à douter de la capacité de la maison de production à faire un nouveau produit aussi performant que « Pod et Marichou », le dernier joyau de Marodi n’a pas mis de temps avant de trôner au sommet du classement des séries les plus suivies par les sénégalais. Mieux, « Nafi » fait mieux que la bande à Marichou, Eva et Momo. En effet, si « Pod et Marichou » a dépassé la barre des 1 million de vues sur Youtube plus d’une fois, c’est la rapidité avec laquelle « Nafi » a su s’imposer et atteindre ce chiffre qui attire notre attention. Lorsqu’on sait que la série n’en est qu’à ses débuts, nous imaginons que les records n’ont pas encore fini de tomber.

