GALSEN221 – Mor est de retour à Dakar et à commencer sa nouvelle vie en tant que laveur de voiture. Il rencontre même le baron de la secte qui loue ses services. Marichou tente de conseiller Nabou qui se braque contre elle, encore une fois, pour fustiger son comportement qu’elle juge trop laxiste. Doudou et Pod commencent à se poser des questions sur Chaby et son implication. La secte demande à Lopez de faire une dernière chose avant de pouvoir faire partie d’eux. Mais, ce dernier est plus que jamais surpris.