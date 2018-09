Saison 3 Pod et Marichou : les raisons de l’absence de Sala, Edu et Louise

Cette nouvelle va décevoir les fans de la première heure de Pod et Marichou. Edu, Sala et Louise sont jetés aux oubliettes par la maison de production Marodi.

Dans l’épisode 1 de la saison 3, l’ombre de ces trois (3) acteurs qui ont participé aux deux (2) saisons précédentes n’y figuraient pas. Et, même dans le générique du film, Edu Sala et Louise sont out. Ont-ils quitté la série? En tout cas, ces acteurs n’ont même pas pris part au lancement de Pod et Marichou.

D’ailleurs, sur ce point, les radars de Senego relayé par Senegal7 nous ont informé que l’équipe de Marodi a pour l’instant écarté ces trois (3) acteurs pour des raisons personnelles. Une situation qui dérange les fans de Sala et Edu car d’après eux, dans leurs commentaires, les rôles des deux (2) acteurs méritaient une suite.

Quant à Louise, une source digne de foi nous a informé que Marodi a une dent contre l’actrice parce qu’elle incarne un rôle dans une autre série dénommée « Belle Mère » qui passe sur la Sen Tv.