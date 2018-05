GALSEN221 – Impossible de passer à côté de la série « Adja » si vous êtes au Sénégal en ce mois de Ramadan. Et pour cause, la production de « Marodi » en ce mois béni connait un franc succès auprès du public. Assez pour venir concurrencer et même surpasser des sketchs qui existent depuis maintenant plusieurs années. Parmi les secrets de ce succès retentissant, la complicité qui existe entre les différents acteurs et les passages pleins d’humour de Wadioubakh qui a actuellement le vent en poupe.