Série: MBETTEL – SAISON 2 – EPISODE 45

Mbettel est une série télévisée qui parle des tares de la société sénégalaise (mensonge, trahison, infidélité, chômage, abus de pouvoir, mariage forcé et violence faite aux femmes). Ces thématiques nous permettent de sensibiliser le grand public sur les méfaits de ces comportements. Mbettel parle à la société sénégalaise et a pour objectif de participer à la réflexion pour éradiquer ces mauvais comportements. L’acteur vedette de l’émission est Serigne Ngagne en compagnie de sa troupe : Ndeye SINE, Bella, Ndiameh, etc. et en spécial Guest Star l’ex mannequin et ex épouse de Balla Gaye 2 biba.

