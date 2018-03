GALSEN221 – Bariso et Sonia ont décidé de tourner la page et se sont très rapidement rapprochés, se livrant même à une danse pleine de sensualité. Moustapha prend son courage à deux mains et annonce à ses amis qu’il a décidé de prendre une deuxième épouse. Une information qui ne sera assurément pas du goût de Leila. Wadioubakh, tout comme le père de Nafi, apprend que Niang est devenu impuissant.

