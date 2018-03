GALSEN221 – Les « quatre » mousquetaires formés notamment de Niang et Wadioubakh se retrouvent. Wadioubakh va voir un marabout pour en savoir un peu plus sur le fait qu’il n’arrive pas à avoir d’enfant avec son épouse. Rapprochement entre Sonia et Barizo. Ce dernier n’oublie pas Nafi malgré le fait que celle-ci soit désormais une femme mariée. La mère de Nafi a rencontré sa fille, mais le contenu de leur discussion reste un mystère.

