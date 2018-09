C’est parce que ça parle de mariage, de belle-famille, de secret de famille, de divorce, de justice, d’injustice dans nos contrées que ça intrigue, intéresse et attire.

Ils sont bon teint, enfin presque*. Ils sont locaux et non importés. Ils nous présentent le miroir de notre société, mais avec quel réalisme et talent. Wiri Wiri, « tourner autour du pot » est un téléfilm made in Sénégal mettant en scène les réalités de la société sénégalaise.