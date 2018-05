GALSEN221 – « Kooru Bidew » a fini par s’imposer comme l’une des séries les plus en vue durant le mois de ramadan au Sénégal. Alors que nous ne sommes plus qu’à quelques heures du début du mois béni, la bande annonce de la troisième saison du célèbre sketch a été dévoilée, avec toujours en « supplément » Badiène (Un café avec) et la sulfureuse Daro (Dinama Nekh).

