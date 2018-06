GALSEN221 – La série « Adja » aura marqué le mois béni de ramadan et bousculé la hiérarchie établie depuis quelques années. Très rapidement, le téléfilm est devenu viral et le nombre de vues par épisodes n’a cessé de grimper en flèche. Aujourd’hui, c’est le Making Of que nous vous proposons de découvrir.

Galsen221.com