GALSEN221 – Dieynaba continue de jouer un double jeu avec Nafi. Leila apprend que Moustapha lui a trouvé une coépouse. Et c’est Wadioubakh qui a pris son courage à deux mains pour le lui dire. La mère a Nafi est révolté et compte bien mettre un terme au mariage de sa fille. Soukey se confie à sa mère et lui déclare que Dieynaba est amoureuse de son petit ami Roger c’est la raison pour laquelle elle dit tant de mal de lui.

