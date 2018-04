GALSEN221 – Roger a décidé de prendre son courage à deux mains et de se rendre chez Soukey où il sera présenté cette fois de manière officielle. Moustapha est tout heureux aux côtés de sa seconde épouse et se permet même d’envoyer des pics. De son côté, comme on pouvait s’y attendre, Soukey voit son père être catégorique concernant son refus par rapport à sa relation avec Roger. Soukey craque et s’effrite avec sa sœur Dieynaba à qui elle demande pourquoi elle la déteste tant.

