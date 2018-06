GALSEN221 – Bariso et Sonia sont partis faire leur weekend en amoureux. Pendant que les deux tourtereaux se la coulent douce, Nafi a eu un malaise et a été évacué à l’hôpital. Manque de chance, Bariso a mis son téléphone sur off pour se concentrer sur sa petite amie, alors que la situation est grave de l’autre côté.

