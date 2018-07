GALSEN221 – Wadioubakh se retrouve devant ses responsabilités. M. Diagne et Bineta sont complétement désemparés et ne savent plus à quel Saint se vouer. Bariso tente de convaincre Sonia afin qu’elle accepte de donner un rein à Sonia. Soukey se dit totalement prêt à faire sa vie avec Roger.

