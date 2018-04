GALSEN221 – La femme de Lébou a découvert que son mari a détourné l’avance de Baba et elle compte bien le lui faire payer. Première grosse dispute entre Roger et sa petite amie qui semble très remontée contre lui. Tonton Tapha tente le diable et trouve une coépouse à Leila dont la réaction est très attendue.

Galsen221.com