GALSEN221 – Baba a du mal à accepter sa défaite et fait part à sa mère de sa volonté de ne plus lutter. Wadioubakh suit les conseils de Moustapha et va voir son épouse Nickel. M. Diagne révèle à Sonia que Nafi est sa sœur. Souleymane refuse que celui-ci donne son rein à Nafi et Bariso s’oppose en tapant du poing sur la table.

