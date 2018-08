GALSEN221 – La troisième saison de la série “Pod et Marichou” est très attendue par les téléspectateurs et internautes sénégalais qui raffolent du téléfilm. Le plus suivi du pays sur la toile, par ailleurs. Alors qu’on savait que le début de la nouvelle aventure n’est plus très loin, la mise en ligne de la bande-annonce donne une petite idée de ce qui attend les fans de Pod, Momo, Marichou ou encore Eva. Beaucoup de rebondissements et des sueurs froides à souhait.