GALSEN221 – Eva sent qu’elle est défavorisée face à Marichou et demande à Oumou de la soutenir. Betty vient dans la maison et, bien accueillie par tonton Tapha, elle tombe nez à nez avec Eva. La secte a perdu le bébé de Marichou et Monica, qui était en charge de la garde, risque de le payer cher.