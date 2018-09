GALSEN221 – Monsieur Lopez est conscient que la Secte ne l’a pas sorti de prison pour rien et il leur demande ce qu’ils veulent en retour. Droits dans leurs bottes, ils lui disent que leur objectif est de faire de lui le prochain président de la République. Pod est encore sous le choc de l’arrivée de Betty qui a révélé le secret de l’enfant qu’elle a eu avec lui et elle fait comprendre au père de son bébé qu’elle n’est pas là pour lui rendre la vie facile. Samir et Chabi se rencontre dans la rue pour la première fois.