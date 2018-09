GALSEN221 – Siir est allé retrouver Nabou après s’être rendu compte que cette dernière lui a effectivement dit la vérité concernant son père. Cette dernière, revancharde, appelle la mère de Siir pour lui dire qu’il est chez elle et qu’elle n’a qu’à rappliquer afin qu’ils règlent leur désaccord une bonne fois pour toute. Marichou demande à Pod de prendre ses responsabilités et d’assumer son rôle de père auprès de l’enfant qu’il a eu avec Betty. Comme on pouvait s’y attendre, Der a fini par se rebeller, s’en prenant à Oumou la sœur de Pod.