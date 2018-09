GALSEN221 – Siir fait sa première apparition de la troisième saison et on dirait que le chéri de Nabou est toujours aussi attiré par les jolies demoiselles. Eva s’est calmée et elle n’a pas hésité à s’investir pour le baptême de l’enfant de Marichou. Nabou, toujours aussi vipère, en remet une couche chez sa mère Ta Leila en déclarant que c’est elle qui devrait être l’homonyme de sa fille. Kiné, éloigné de son mari qui est resté en Côte d’Ivoire, reproche à Pod de fêter le baptême de son enfant en grande pompe alors que Momo l’a laissé seule.