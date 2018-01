Vidéo – Pod et Marichou : le Making Off de l’épisode 74

GALSEN221 – « Toutes les bonnes choses ont une fin », malheureusement pour les fans de la série « Pod et Marichou » dont la saison 2 est à quelques épisodes de son terme. Dans ce sens, l’équipe de production s’attèle à tourner le 74ème et avant-dernier épisode. Un tournage dont le making-off d’une des séquences a fini sur la toile. Il s’agit d’une scène de Samir et Chabi qui, hier, lors de l’épisode numéro 73, étaient au bord du gouffre après avoir plongé Siir dans le coma.

