Vidéo (Samir Pod et Marichou) : « Ma femme est jalouse, elle échange souvent au téléphone avec Chabi »

GALSEN221 – De son vrai nom Éric Patric Gomis Correa, Samir a sacrifié à la traditionnelle interview réalisée par Marodi sur les acteurs de la série « Pod et Marichou » qui est une de leurs nombreuses productions. Fils de la célèbre artiste comédienne Joséphine Zambo qui est d’ailleurs brièvement apparu dans la série, « Samir » se livre et donne les secrets de son adaptation express dans le monde du petit écran. Conseiller commercial dans une grande société de la place, il parle également des relations qui existe entre sa véritable femme et Chabi qui est son épouse à la télé.

