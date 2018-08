GALSEN221 – La Tabaski approche et comme tous les ans des sketchs voient le jour à cet effet. « Tiey Tabaski » s’inscrit dans cette lignée. L’humour en bandoulière, la série a pour but de « tenir compagnie » aux Sénégalais en attendant le jour de la fête. Après un premier épisode qui a rencontré un franc succès, voici le second qui, espérons-le, sera du même acabit. A noter que des humoristes comme Sanekh ou encore Wadioubakh sont également de la partie cette année.