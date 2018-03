Trahison, amour, mariage forcé, tels sont les thèmes développés dans votre nouvelle série «Wiri-Wiri». Proposée par la troupe «Soleil Levant» de Thiès, cette série sera bientôt diffusée sur la Tfm. Très heureuse avec son mari Aziz Niane, Soumboulou est martyrisée par sa belle famille. Elle divorce et se remarie avec un certain Cheikh Ndiaye, un homme riche. Une union qui lui ouvre à nouveau les portes de la déception et de la tristesse. Puis, elle se voit renier par son père.