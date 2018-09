Ils sont bon teint, enfin presque*. Ils sont locaux et non importés. Ils nous présentent le miroir de notre société, mais avec quel réalisme et talent. Wiri Wiri, « tourner autour du pot » est un téléfilm made in Sénégal mettant en scène les réalités de la société sénégalaise. Aujourd’hui, Wiri Wiri c’est une troupe théâtrale professionnelle, le Soleil Levant, un public conquis et des milliers de vues sur Youtube ( sans compter les vues sur les différents sites d’info sénégalais).