« Une controverse autour de deux milliards de Franc CFA », tel devrait être le titre d’un malentendu entre Serigne Bass Abdou Khadre, Abdoulaye Sylla, Feu le vénéré Khalife Serigne Sidy Mokhtar et Serigne Ahma Mbacké, petit-fils de ce dernier. En effet, Serigne Ahma Mbacké, plus connu sous le sobriquet de « Inzagui », n’y est pas allé par quatre chemins pour s’en prendre violemment au porte-parole du Khalife général des Mourides. Pour lui, Serigne Bass « s’est trompé » sur la contribution de l’homme d’affaires et patron de Ecotra, M. Abdoulaye Sylla pour la réalisation de la grande mosquée Massalikoul Djinane. « Abdoulaye Sylla a remis 2 milliards à Cheikh Sidi Mokhtar, cette information n’est pas exacte. Dire de tels propos pour plaire à quelqu’un est dangereux », a soutenu Serigne Ahma Mbacké. Très en verve, il accuse Serigne Bass d’avoir humilié le défunt Khalife. La main sur le cœur, il jure que toutes les transactions financières de l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla concernant Feu son grand-père sont passées par ses mains. D’ailleurs, il souligne que dorénavant il ne « permet plus à Serigne Bass de parler de Feu Serigne Sidy Mokhtar ». Revenant sur la réalisation de Massalikoul Djinane, il rappelle que beaucoup de milliardaires Mourides comme Cheikh Amar, Serigne Mboup, etc. ont contribué à la construction de ce bijou sans tambour ni trompette.