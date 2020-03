GFM-(Dakar) «Ils m’ont dit que le coronavirus existe, donc j’y crois et je demande à tout le monde de faire attention ». C’est ce que Serigne Ahma Mbacké a confié à des confrères après avoir passé toute la journée du jeudi 19 mars à la Section de Recherches de Dakar.

Pour rappel, il avait nié la présence du coronavirus à Touba assurant que ce sont «les détracteurs» de la cité religieuse qui seraient derrière ces «rumeurs ».

Selon Libération online, les enquêteurs de la Section de Recherches ont visionné, avec lui, la vidéo incriminée dans laquelle Serigne Ahma Mbacké « démentait » le ministre de la Santé et de l’Action sociale. Sommé de s’expliquer, il « précisera » avoir tenu ses propos «avant les explications d’Abdoulaye Diouf Sarr » et que, maintenant, il est bel et bien convaincu de l’existence du coronavirus.