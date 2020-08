«J’entends dire que la Covid-19 est une maladie ; ce n’est pas vrai, c’est plutôt une malédiction qui s’abat sur nous», a soutenu hier le Khalife général des Tidianes.

Et les seuls remèdes qui existent face à une malédiction de cette ampleur, indique-t-il, sont la prière, l’aumône et le repentir. Comme il a l’habitude de le dire à chacune de ses interventions depuis l’apparition de la pandémie, il a appelé les autorités à instaurer le dialogue avec les citoyens afin de leur dire ce qui se passe réellement. «Il faut que les autorités disent aux populations que la pandémie est une malédiction divine qui n’a pas de remède», clame le guide religieux qui se désole du fait que les populations ne respectent pas les mesures édictées par les autorités sanitaires.

Même s’il précise qu’il ne fait pas de la politique, Serigne Ababacar Sy indique que les affaires de la cité l’interpellent comme tout bon citoyen. «Malheureusement, on est dans un pays où règnent le manque de repères, l’irrespect et la crise d’autorité», affirme le chef religieux qui ajoute que les gens sont mus par l’argent et le gain facile.

Par ailleurs, malgré les interpellations de nombreux disciples pour l’ouverture des mosquées à Tivaouane, le Khalife général des Tidianes a rappelé que la cité religieuse de Maodo compte maintenir la ligne de conduite qu’elle a entamée depuis le début de la pandémie.

Cet article Serigne Babacar SY Mansour : «Le Pays N’a Plus De Repère» est apparu en premier sur Sunubuzz.