Il y avait foule, ce jeudi nuit à Tivaouane, à la Zawiya Seydi El Hadj Malick Sy, à l’occasion du dernier Bourd. Et le Khalife Général des Tidianes a mis en exergue, l’importance du Coran.

L’exemple de El Hadj Malick Sy

Serigne Babacar Sy Mansour, à l’entame de ses propos, a demandé aux musulmans de faire preuve de stoïcisme. Et le disciple, sans râler, doit faire don de sa personne à Dieu. A l’image de Seydi El Hadj Malick Sy qui a accepté tout destin dans la joie. Voilà, selon l’autorité de Tivaouane, une endurance sincère à offrir.

Le Bourd ne s’arrête pas et…

Serigne Babacar Sy Mansour a prié pour que les prières des 11 jours de Bourd soient exaucées. Pour le Saint-Homme, le Bourd ne s’arrête pas, dans la mesure où son parrain, le Prophète Mouhamed (PSL), a des grâces inépuisables,

Dieu veille sur le Coran

Et Dieu veille sur le Coran, jusqu’au jugement dernier. Et Il a attesté que c’est Lui qui a donné ce Livre Saint au Prophète. « Et sachez que Le Coran est inaltérable, malgré ses contempteurs. Tout reste intact et tout reste à sa place. Donc, c’est Dieu qui veille sur le Coran », a rappelé le Khalife.