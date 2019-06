Serigne Bassirou Guèye rassure Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo : “On n’a pas en perspective des arrestations ou de l’intimidation”

Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo, Ousmane Sonko et Thierno Alassane Sall ont dernièrement occupé l’espace public sur les questions relatives à la gestion des ressources pétrolières et gazières. Leur “expertise” sur le sujet pourrait être utile à l’enquête ouverte par le procureur de la République et confiée à la Division des investigations criminelles.

L’intervention de Serigne Bassirou Guèye, à l’occasion de sa conférence de presse de ce mercredi 12 juin, est allée dans ce sens. Pour le procureur, il n’est pas question d’arrêter ces opposants. “Je ne sais pas en quoi Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine vous gênent dans la circulation, mais notre objectif, c’est de les pousser à venir témoigner, à les entendre, ils ont des informations à donner. On n’a pas en perspective des arrestations ou de l’intimidation, ni rien du tout. Nous leur demandons solennellement de venir à la Dic mettre à disposition et donner les documents qui sont en leur possession et de nous renvoyer la balle”, a précisé le procureur de la République.