Alors que des langues ont choisi de se délier pour clamer tout haut qu’il fallait, vaille que vaille, renoncer à organisation du magal de Porokhane au vu du fait que le Coronavirus avait réussi à pénétrer au Sénégal, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a tenu à faire certaines précisions pour que nul n’en ignore.

Présentement dans la cité religieuse pour les besoins de la célébration de la vertueuse Sokhna Diarra, le porte-parole du Khalife Général des Mourides a clairement rappelé que Serigne Mountakha Mbacké Bassirou est suffisamment bien outillé pour juger de l’opportunité ou non de reporter un événement religieux mouride lorsque des situations d’épidémies se présentent. Et c’est clairement qu’il martelera que Serigne Touba avait, conformément aux souhaits exprimés par Seydina Omar Boun khatab, valeureux compagnon du prophète (Psl), demandé à ses disciples de dérouler très sobrement et sans rassemblement, le Gamou de 1918-1019. En son temps, précise le chef religieux de Guédé, sévissait une nouvelle forme de peste.

À l’intention de ces personnes qui ont essayé de l’inviter à saisir le Khalife sur cette question, il se voudra ferme. « Le Khalife Général des Mourides sait ce qu’il doit faire. Serigne Mbacké Bousso nous avait dit de faire entièrement

confiance à Serigne Touba. Il sait exactement ce qu’il y a à faire. Un bon disciple mouride ne devrait guère se hasarder à dicter au Khalife la conduite à tenir. Il n’attend de personne un conseil quelconque et personnellement, je ne lui dirais jamais la conduite que je pense bonne à tenir ».

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre d’ajouter que le Patriarche de Darou Miname a très tôt pris conscience qu’il fallait prendre les devants. Et c’est la raison pour laquelle il a très rapidement, dès que cette maladie a fait irruption chez nous, ordonné que soient déroulés des récitals de Coran non sans demander à tout le monde de parfaitement s’accommoder des recommandations de l’administration médicale du Sénégal en termes de précautions à prendre et de comportements à bannir.