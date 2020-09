Serigne Fallou Dioumada met en garde Aly Ngouille Ndiaye : « Nous n’allons jamais lâcher Aïda Diallo dans ses agissements »

L’étau se resserre autour de Sokhna Aïda Diallo. Après la fatwa de Serigne Mountakha Mbacké, l’imam Serigne Fallou Mbacké Dioumada est monté au créneau. A travers un enregistrement sonore, le chef religieux tiré sur la 3ème veuve de Serigne Cheikh Béthio Thioune.

Selon le célèbre prêcheur, « cette affaire peut être diligentée parce que Aïda Diallo ne vaut rien dans le mouridisme. Et si le khalife nous avait donné le ndigueul, nous allions mettre fin immédiatement à ses agissements », menace-t-il. Convaincu, qu’ on ne devrait accorder aucune importance à la dame.

Serigne Fallou Mbacké Dioumada a accusé des autorités religieuses d’être en complicité avec cette dernière.

» On ne va plus la laisser faire. Un disciple doit exécuter les recommandations du khalife sinon il sera excommunié du mouridisme. Si Aïda Diallo ose défier Serigne Mountakha, c’est parce que des autorités et des chefs religieux qui sont derrière elle. Ces derniers ont trahi Serigne Touba et ils seront tous démasqués », a averti le Mbacké Mbacké qui persiste dans ses menaces.

Serigne Fallou Mbacké Dioumada a sollicité qu’on recommande à tous les disciples de traquer la veuve de feu Cheikh Béthio partout où elle va célébrer le magal à sa façon.

» On doit informer le gouvernement sur cette décision. Le ministre de l’Intérieur doit savoir qu’il est en train d’assister à une affaire qui peut dégénérer parce que nous n’allons jamais lâcher Aïda Diallo dans ses manœuvres », a menacé le chef religieux devenu très célèbre grâce à ses « khoutba » lors des fêtes de korité et de Tabaski.