Le Marabout et Ambassadeur international de la paix, Serigne Modou Kara Mbacké estime qu’il est temps qu’on change le nom du pays.

Changement…

» Il est temps pour qu’on change la Constitution, l’hymne national et le nom du pays. On ne doit plus dire Sénégal pour parler du pays, mais plutôt Mbacké Bary », déclare l’auteur du livre « Naxam Bamba Ndadj Na Fepp ».

Nom…

Pour Serigne Modou Kara Mbacké, on doit faire comme la Gambie, on doit avoir notre propre monnaie qui portera le nom de Bary. C’est une dénomination qui va plaire au prophète Mouhamed, rapporte Igfm.

Proposition…

D’après le marabout et guide religieux, si le président de la République, Macky Sall, accepte cette proposition, il en tirera profit et sa réussite est assurée à la tête du pays. Mais si toutefois, il en fait fi, il en subira les conséquences.

