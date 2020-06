Serigne Mboup, invité du Jury du dimanche sur la Iradio, a salué le comportement du président Macky Sall qui s’est auto-confiné après avoir été en contact avec une personne positive à la covid-19. Ce comportement du Chef de l’Etat est pédagogique selon le Directeur de général la Société Africaine de Raffinage (SAR).

« Il s’agit du président de la République qui, au-delà du père de famille est une institution que nous devons tous protéger. Puisque c’est le général que nous avons choisi. Nous sommes en guerre et il est notre capitaine. Nous devons tous faire en sorte qu’il soit sécurisé. Il a donné une leçon et il est en cohérence avec ce qui est demandé. Je voudrais dire aux Sénégalais qu’il n’est pas malade. Il n’y a pas de problème avec ses activités, ni avec sa santé. Il est en bonne santé et en bonne forme », rassure le maire de la commune de Pire.