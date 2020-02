Lors de son passage dans l’émission Jury du dimanche, Barthélémy Diaz a plaidé pour une intervention des religieux dans l’affaire Guy Marius Sagna. Une réaction qui n’a pas manqué de susciter une indignation chez certains, pour Serigne Modou Bousso Dieng, le maire de Mermoz Sacré cœur a tout à fait raison.

« Je suis tout à fait d’accord avec le jeune Barthélémy Diaz. Si Guy Marius Sagna était dans une des tarhihas du Sénégal, il y’aurait déjà une médiation pour sa libération. Et je confirme Barthélémy, si Guy Marius était mourides, tidjane ou autre, ses guides ou autres amis feraient une intervention pour qu’il sorte de prison. Alors il n’y a pas de quoi s’indigner des propos de M. Diaz, a confié Serigne Modou Bousso Dieng.

Pour le guide religieux, acteur politique, Guy Marius Sagna mérite une décoration au lieu de l’emprisonnement « Il faut se dire les choses en face et en toute vérité, Guy Marius Sagna ne mérite pas ce qu’on lui fait subir actuellement. Un homme qui se bat pour la Nation, une personne qui se bat pour le Sénégal, un homme qui porte la voix de millions de personnes qui souffrent, n’a pas sa place entre quatre murs isolé comme un criminel ».

« J’ai reçu Guy Marius Sagna chez moi à Touba, et j’ai été agréablement surpris par ses qualités d’homme intègre animé par le seul vœu de servir la Nation. Encore une fois de plus, sa place n’est pas en prison et je suis de tout coeur avec lui », a laissé entendre le président de l’Union des Groupes Patriotiques (UGP) par ailleurs Coordonnateur de la Confédération internationale des familles religieuses (CIFAR).