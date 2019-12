Serigne Modou Kara Mbacké vient de publier un ouvrage intitulé, « Nakham Bamba Dadj na fepp ». Et occasion pour le Guide religieux de faire des révélations croustillantes, lors de la cérémonie de publication officielle.

Ce livre, souligne Serigne Modou Kara Mbacké, est préfacé par trois chefs d’Etat. Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall ont tous témoigné sur Serigne Touba et sur l’auteur de « Nakham Bamba Dadj na fepp ». Et, le Général de Bamba d’inviter les Sénégalais à s’inspirer davantage des écrits de Bamba.

L’enfer ? Le Sénégalais ne connaîtra pas

Les Sénégalais peuvent jubiler. Serigne Modou Kara Mbacké soutient que Serigne Touba lui a fait voir des choses qu’un être ordinaire ne peut comprendre. Aussi reste-il convaincu qu’aucun Sénégalais, de surcroît mouride, n’ira en enfer.

Le Sénégal, un pays béni

D’après le guide religieux, Dieu a béni le Sénégal en y envoyant Serigne Touba. A qui il dit consacrer toute sa vie sans regrets. « On a fait beaucoup de péchés, mais ma conviction est qu’aucun Sénégalais n’ira en enfer. Serigne Touba est unique ».

