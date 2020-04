Après sa récente sortie à travers un audio qui a fini de faire le tour de la toile et dans lequel il sollicitait du Chef de l’État, Macky Sall, un hélicoptère pour survoler le pays et ainsi bouter le coronavirus hors de nos frontières, voilà que Serigne Modou Kara Mbacké revient à la charge. Cette fois-ci, le guide religieux prédit la fin de la pandémie du Covid-19 au Sénégal. Dans un communiqué officialisé ce 19 avril et dont Dakaractu a reçu une copie, le marabout prévient « il n’y aura plus de nouveaux cas au Sénégal à partir de la semaine prochaine » a confié le guide spirituel qui invite, à cet effet, les sénégalais à garder leur calme, car renseigne le document, la situation sera maîtrisable. Le général de Bamba qui ne manque pas de rassurer l’opinion, annonce à travers la note, que le coronavirus sera éradiqué totalement à l’intérieur du pays dans une semaine. Pour Serigne Modou Kara, « cette maladie mystérieuse qui secoue le monde va disparaître au Sénégal, on ne parlera plus de nouveaux cas ». Droit dans ses bottes, le guide précise que le virus qui est bien invisible, ne sera contrecarré que par un divin invisible. Ainsi, il assure que la situation reviendra à la normale et que bientôt les sénégalais pourront ainsi vaquer à leurs occupations. « Tout ceci n’est rien d’autre qu’un secret divin’ », a conclu le guide qui confie que les autorités sanitaires se chargeront, à terme, de soigner les personnes déjà infectées par ce virus.

