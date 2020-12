SERIGNE MODOU KARA : « Quand Macky m’a appelé, je lui ai dit que nous tous devons aller en prison… Amul Massamba, amul Mademba »

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



C’est habillé en pyjama caché par son karman que Serigne Modou Kara Mbacké a débarqué hier sur un plateau spécial Serigne Touba organisé par la télévision confessionnelle mouride Touba Tv. Le leader du Silkum Jawahiri ne pouvait plus contenir (comme il le dira lui-même) son émotion. « C’est en pyjama que je suis venu ici. J’ai même failli prendre un taxi pour effectuer ce déplacement, heureusement qu’il y avait un véhicule de disponible pour moi ».

Sous les yeux admiratifs de Serigne Mbackiyou Faye, Serigne Mame Mor Mbacké, Diène Mac alias Thiédo Mouride… Serigne Modou Kara Mbacké se désolera clairement que les mourides soient encore à mobiliser des sommes modiques pour façonner Touba à l’image de la projection de Serigne Touba qui la veut ressembler à son « homonyme du Paradis ».

« À Touba, l’on doit dépasser ces cotisations. Il faut une organisation parfaite, précise et significative. À quoi cela servira-t-il de générer des milliards, de les laisser dans des comptes bancaires en Suisse et ensuite mourir pour les laisser derrière soi ?

Touba doit être comme son homonyme au Paradis. Touba doit pouvoir générer l’équivalent du budget du Sénégal. Il nous faut savoir que les prières du Cheikh sont exaucées et c’est à nous disciples qu’il revient la tâche de tout mettre en œuvre pour que cela se réalise avec nous, étape par étape, époque par époque ».

CE QUE J’AI DIT AU PRÉSIDENT…

Le « Général » ne s’empêchera pas aussi d’évoquer l’affaire de ses centres de redressement non sans signaler que le Président de la République n’a pas manqué de le joindre au téléphone.

Mais il précisera s’être contenté de lui dire ce qui suit : « nous tous devons aller en prison. Amul Massamba, amul Mademba, amoul buur la, amoul badoolo laa. Nous sommes déjà en prison ». (Sous l’invite gestuelle de Serigne Mbackiyou Faye, Serigne Modou Kara acceptera de clore ce chapitre).

Cependant, un peu avant, il s’étonnait de la tournure que les événements ont prise. « Aucun d’entre nous n’a le droit de rester sans rien faire. Nous avons été bien éduqués et avons qualité à éduquer. Parmi les personnes qui sont internées dans les centre de redressement, il ya des pères de famille. Et j’imagine que ceux qui sont arrêtés ne sont pas tous fautifs ».

