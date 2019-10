Le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, a reçu la délégation du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), conduite par Serigne Abdoul Ahad Diakhaté, par ailleurs chef de village de Touba.

Visite…

La délégation du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) s’est rendue ce lundi 14 Octobre 2019 pour une visite de courtoisie à l’occasion du Grand Magal de Touba. Elle a été reçue par le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, à la Résidence Khadimoul Rassoul.

Parole…

Le conseiller Abdoul Ahad Diakhaté a introduit la délégation avant que le Pr Ibrahima Faye ne prenne la parole pour transmettre les salutations et les remerciements de Mme Aminata Touré au Khalife Général des Mourides.

Droiture…

« Je suis la démarche de Aminata Touré qui est ma fille. Et je suis satisfait de sa droiture par rapport à la gestion des affaires de l’Etat », confie Serigne Mountakha Mbacké qui dit n’être pas surpris, car connaissant son papa qui était son ami.

Relation…

D’après le khalife, il avait une relation toute particulière depuis Gossas, avec son papa qui était un homme de valeurs et de vertus. Serigne Mountakha Mbacké a bouclé sa communication en priant pour la délégation du Conseil Economique, Social et Environnemental et pour sa Présidente Mme Aminata Touré.

Délégation…

La délégation était composée des Conseillers Mouhamadou Moustapha Mbacké, Abdou Lahad Diakhate, Mame Bousso Mbacke, Oumou Ba, Mor Ndiaye N2, Mbaye Samb, Khadim Kholle, Gade Sall, le conseiller Spécial Amet Dieng, Serigne Fallou Bousso et Ibrahima Faye, etc.