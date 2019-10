Nous venons d’apprendre que le Khalife Général des mourides a accordé son pardon à Sokhna Aïda Saliou Thioune, suite à la dernière déclaration où la « Jowrine » Thiantacône demandait l’indulgence et le pardon du Guide qui avait exprimé toute sa colère à son égard.

Le pardon est accordé !

« Quelle que soit la gravité de la faute commise, un pardon peut toujours être accordé au fauteur, si ce dernier a accepté de se repentir et de s’engager à ne plus jamais récidiver. Par conséquent, nous acceptons volontiers les excuses de Sokhna Aïda Diallo » déclare le Khalife à cet effet.

Une « grâce » qui vient donc anesthésier les cœurs et raffermir les liens dans la grande famille mouride solidement implantée au Sénégal par le biais de ses belles ramifications. Le Khalife a, en effet, accordé son pardon après avoir été mis au courant que Sokhna Aïda Diallo s’est publiquement repentie et qu’elle a fermement demandé pardon, après avoir regretté ce dont elle est reprochée.

Mais les recommandations demeurent

Mais, il faut noté que Serigne Mountakha Mbacké précisera avoir bon espoir que la concernée se gardera à jamais d’outrepasser les recommandations de Dieu compilées dans la charia et qu’elle ne posera plus d’actes prohibés par l’Islam et en déphasage avec les enseignements de Serigne Touba.

Un vent de réconciliation

Cette allégeance du guide, va à coup sûr tempérer les ardeurs des mourides qui étaient quasi unanimement en colère contre Sokhna Aïda Diallo, suite à la déclaration de mercredi soir.