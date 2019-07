Serigne Mountakha Mbacké : « samay relations akk Macky Sall»

Le président de la République, Macky Sall, s’est rendu ce mercredi à Touba. Occasion saisie par Serigne Mountakha Mbacké, le khalife général des mourides, pour expliquer ses relations avec le président Macky Sall. Il a soutenu son compagnonnage avec le chef de l’Etat Macky Sall a débuté bien avant qu’il ne soit Khalife.

Il n’a pas tari d’éloges à l’endroit de Macky Sall et a longuement prié pour lui et pour le Sénégal. « Je m’étais détourné des choses de ce bas monde et je pensais que rien ne pouvait me faire changer d’avis, mais la considération et l’espoir que Macky a envers moi m’ont obligé à le confier à Serigne Touba», dit-il.

A l’endroit de Macky Sall, il dira «soyez rassuré, je laisse tout entre les mains de Khadimoul Rassoul. Je prie pour vous et pour un Sénégal prospère où règne la paix», déclare le marabout.

Auparavant, le président Macky Sall a expliqué le but de sa visite à Touba. «Je devais venir depuis bien longtemps, depuis ma réélection. Mais, j’ai été pris par un agenda chargé. J’irai rendre visite à toutes les familles religieuses, mais je préfère commencer par Touba. Lors des campagnes électorales, lorsque je vous ai fait part de mes intentions de briguer un second mandat, vous m’aviez rassuré en me disant de n’avoir aucune crainte. Grâce à vos prières, j’ai gagné l’élection présidentielle au premier tour, sans problème, sans violence. Je sollicite vos prières pour mener à bien la mission. Mon ambition c’est de faire émerger le Sénégal», a soutenu le chef de l’Etat s’adressant au khalife général des mourides.