Abdoulaye Wade et son successeur Macky Sall pourraient se retrouver vendredi à Massalikoul Djinane. Ils pourraient même se réconcilier d’après le député Serigne Abdou Bara Dolly au micro de Zik Fm.

« Vendredi, s’il plaît à Dieu, le Président Wade viendra prier comme il l’a promis. Nous attendons aussi le président Macky Sall. Le plus important c’est que pour nous, c’est un symbole et je milite pour cela. Macky Sall et Abdoulaye Wade seront réunis grâce à Serigne Touba pour qu’ils se réconcilient. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a dit que sa volonté est que ces deux hommes se réconcilient ici à la mosquée Massalikoul Djinane. Serigne Mountakha va tenir la main de chacun pour qu’ils se donnent la main », dixit Serigne Bara Dolly.

Seneweb