iGFM – (Tivaouane) Le guide moral des Moustachidines, Serigne Moustapha Sy n’est pas content du président de la République et de son ministre de l’Intérieur.

Il l’ a fait savoir samedi lors aux Champs des Courses où il tenait son Gamou Annuel : «Je demande à Macky Sall et son ministre de l’Intérieur d’arrêter les provocations. Des instructions ont été données à un gendarme qui a arrêté mon convoi et a dit que je n’ai pas le droit d’avoir un gyrophare et une sirène. Alors que même les ânes et les chats ont droit à un gyrophare. Ce n’est pas normal. Je lui avais donné un avertissement quand sa voiture avait pris feu. Mais la prochaine fois on verra», a-t-il craché.

«Ce qui arrive va arriver », a averti le guide religieux, tout en demandant à ses disciples de prendre au sérieux les prochaines élections municipales et aux législatives.

Harouna FALL, Biram Ndour, Cheikh Sarr, Bathie Gning et Pape Lam (Envoyés spéciaux à Tivaouane)